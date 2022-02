Arrivano le prime richieste di adozione per i dieci gatti di Daniela Cadeddu, la donna, uccisa dal marito, Giorgio Meneghel, nella sua casa di Zeddiani. Dei gatti per ora si stanno occupando alcune volontarie e il Rifugio di Narbolia, gestito dall’associazione MiciAmici, che ha offerto loro uno stallo (ne avevamo parlato qui ).

Due dei gatti di cui si prendeva cura Daniela Cadeddu

Chi volesse contribuire da lontano, non potendo recapitare cibo e lettiere al Rifugio, può sostenere economicamente la gestione dei gatti di Daniela Cadeddu, attraverso un bonifico bancario intestato all’Associazione MiciAmici, IBAN: IT15Z0100517400000000006537; PayPal: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Postepay Impresa (MiciAmici Onlus) numero carta: 4176310687363542.

“Qualsiasi aiuto è ben gradito”, hanno scritto le referenti dell’associazione. “Serve cibo umido e crocchette, queste ultime meglio se per gatti sterilizzati. E materiale per la lettiera, preferibilmente non agglomerante”.

Uno dei gatti di Daniela Cadeddu

Altri due gatti di Daniela Cadeddu, con il pelo nelle tonalità del grigio

Un esemplare a pelo lungo

Fonte: Link Oristano

