Primavera in giardino: successo di presenze e lunghe file d’auto

Oristano

Ricordata la pittrice Marina Virdis

Tantissime presenze ieri e oggi per l’edizione 2023 di Primavera in giardino, che per il secondo anno di fila, è stata ospitata nel complesso Ros’e Mari Farm a Donigala Fenughedu. Giunta alla sua XXI edizione, quest’anno ha avuto come tema “Per fare tutto…. ci vuole un albero! Verso una nuova coesistenza tra uomini e alberi”.

Stamane lunghe file di auto sulla strada provinciale per Solanas e ancora prima sulla strada provinciale per Torre Grande, nei pressi del Rimedio. Difficoltà a trovare parcheggio.

In questi due giorni i visitatori hanno potuto ammirare piante e fiori, ma non solo. La mostra mercato di piante rare e insolite ha ospitato anche laboratori a tema, due mostre fotografiche, convegni e tante esposizioni.

Primavera in giardino ha voluto dedicare un pensiero a Marina Virdis, illustratrice botanica di Oristano di fama internazionale, prematuramente scomparsa di recente. In mostra alcune sue ricercate opere.