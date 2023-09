Prima vittoria rimandata, Cagliari-Udinese finisce 0-0 - Notizie

Cagliari e Udinese a caccia della prima vittoria in campionato. E invece è arrivato il pareggio.

Zero a zero, risultato quasi logico visto che rossoblu e bianconeri hanno dopo l'Empoli il peggior attacco del campionato con un gol a testa. E...

Fonte: Ansa Sardegna