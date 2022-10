Prima rimpasto poi Stati generali, centrodestra cambia passo - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 17 OTT - Prima il rimpasto, poi gli Stati generali del centrodestra: si rimescola l'agenda dei prossimi passi della Giunta Solinas dopo il vertice di maggioranza convocato nel pomeriggio a Villa Devoto e dopo le polemiche interne per il mancato invito dei sindaci all'appuntamento.

"Si è deciso di spostare l'incontro di qualche settimana - ha riferito il coordinatore della Lega e neo deputato Dario Giagoni, al termine della riunione - in questi prossimi giorni si individuerà la location migliore che consenta la partecipazione di tutti, sindaci compresi, sui quali non c'è mai stata alcuna incomprensione".

Nel frattempo il presidente della Giunta si è impegnato a procedere in tempi brevi al riassetto del suo esecutivo, un'inversione di marcia rispetto ai propositi iniziali di definire prima i temi dell'agenda dell'ultimo anno e mezzo di legislatura e solo dopo i nomi dei nuovi assessori.

"Il rinvio si è reso necessario per trovare un'altra location e per consentire ai neo deputati e senatori di adempiere agli impegni romani - ha spiegato Antonella Zedda, coordinatrice regionale di Fdi e neo senatrice - ma considerando lo slittamento dei tempi dell'incontro e che ci interessa affrontare al più presto i problemi dell'Isola, non possiamo ritardare sul riassetto della Giunta".

Dopo la prima idea di un conclave di tre giorni, ora la scelta di ridurre a uno i giorni degli Stati generali, mentre si attende di conoscere la sede. "Il rinvio è dettato dalle esigenze di noi parlamentari - ha detto Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Fi all'uscita da Villa Devoto - non c'è mai stato un caso sindaci, ma solo un banale aspetto organizzativo sulla logistica". (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna