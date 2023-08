“Prima rata Tari in scadenza, ma dal Comune di Arborea nessun bollettino”. La minoranza chiede una proroga

Tasse Il consigliere Marco Pinna ha scritto al sindaco, al segretario e all'Ufficio tributi

Foto d'archivio

Arborea

“È fissata per oggi la scadenza della prima rata della tassa sui rifiuti, la Tari, ma gli utenti non hanno ricevuto l’avviso e i bollettini di pagamento”. Lo segnala Marco Pinna, consigliere comunale di minoranza ad Arborea, che chiede una proroga per il pagamento.

Con una lettera inviata alla sindaca Manuela Pintus, al segretario comunale e ai tecnici dell’Ufficio Tributi, il consigliere ha esposto il problema. “Il 7 agosto il Comune ha pubblicato sul proprio sito l’avviso sull’approvazione delle tariffe e la scadenza dei versamenti”, scrive Pinna. “La scadenza della prima rata è fissata per il 31 di questo mese, ma sino a ieri agli utenti non è pervenuto l’avviso bonario di pagamento con i relativi bollettini”.

Dal consigliere dunque la richiesta “di posticipare la scadenza al 30 settembre, per evitare che si incorra in un ritardo del pagamento, soggetto a interessi moratori”.

Giovedì, 31 agosto 2023

