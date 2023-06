Prima giornata del giornalista 'donatore di sangue' - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 12 GIU - I giornalisti della carta stampata, delle emittenti televisive, dei quotidiani on line e degli uffici stampa del Sassarese rispondono all'appello per la donazione del sangue.Al Centro trasfusionale, in via Monte Grappa 82, sono stati una quindicina gli iscritti all'Odg Sardegna e Assostampa ad aderire alla "Pima Giornata del giornalista donatore di sangue", organizzata dall'Aou di Sassari.

La carenza di sangue ed emocomponenti è, infatti, un problema ricorrente per la nostra Isola. A fronte di una raccolta di sacche di sangue di circa 80 mila unità, il fabbisogno della Sardegna ammonta a circa 110 mila. Numeri ancora lontani dall'autosufficienza e che fanno capire quanto sia importante sensibilizzare la popolazione alla donazione.

L'evento si inserisce all'interno della campagna di sensibilizzazione alla donazione avviata dall'Aou di Sassari e che, già il 31 marzo scorso, aveva coinvolto i giornalisti con un corso di formazione dal titolo "Il Sistema sangue". Un appuntamento che è servito a far conoscere in maniera approfondita il funzionamento dell'organizzazione locale del Centro trasfusionale quindi anche regionale. "L'adesione di questa mattina - ha detto il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna, Francesco Birocchi - è una testimonianza di grande valore. Spero sia il primo passo verso una consapevolezza sempre maggiore di questa pratica".

"Da parte nostra - ha aggiunto il direttore del Servizio immunotrasfusionale, Pietro Manca - va un grazie di cuore all'Ordine, all'Assostampa Sardegna e ai loro iscritti che hanno risposto ai nostri appelli. Anche a chi ha interrotto le proprie ferie, per essere presente qui oggi. Un gesto di solidarietà - ha aggiunto - che mostra quanto sia importante diffondere la cultura della donazione. Indistintamente e sempre di più, la nostra società sta facendo propria l'esigenza di colmare una carenza, quella di sangue appunto, che ormai non è più limitata a certi periodi ma sempre presente nell'arco di tutto l'anno".

