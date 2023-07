Prima fa il raggiro on line e poi si finge vittima: denunciato

Cagliari

Sottratti tremila euro

Stavolta, secondo i carabinieri, non è stato il solito raggiro on line. C’è stato anche qualcosa di più, col tentativo di coprirsi le spalle che non è stato sufficiente, però, a un disoccupato di 22 anni, originario di Napoli, a evitare la denuncia per “truffa aggravata mediante indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento on-line, sostituzione di persona e falsità ideologica commessa da privato”.

I militari di Samassi hanno presentato un dettagliato rapporto alla procura della repubblica di Cagliari su una vicenda che ha avuto quali vittime due giovani: un 36enne ed una 27enne, originari del paese del Medio Campidano.

I due si sono fatti persuadere di essere vittima di una truffa on-line.

Le abilissime interlocuzioni del presunto truffatore li hanno indotti ad eseguire una finta procedura di tutela che si è conclusa con lo spostamento di circa tremila euro in un presunto conto di transito tutelato, in attesa della regolarizzazione delle procedure da parte della banca, che li avrebbe così messi al riparo da imminenti accessi abusivi.

Naturalmente, spiegano i carabinieri, questo fantomatico conto era riconducibile al truffatore che, nella circostanza, per eludere le indagini, dopo aver prelevato il denaro, è anche andato a denunciare falsamente ai carabinieri di Napoli lo smarrimento della carta a lui riconducibile, nella quale il denaro era pervenuto.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine.

Mercoledì, 26 luglio 2023