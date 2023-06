Prima domenica d’estate, tanti scelgono il mare: spiagge affollate nel Sinis

Mare Tra relax, tintarella e un po' di refrigerio

Lo spiaggione di San Giovanni di Sinis

Oristano

Tra relax, tintarella e un po’ di refrigerio

Nella prima domenica d’estate anche in provincia di Oristano in tanti hanno scelto la spiaggia per trascorrere qualche ora di relax e trovare un po’ di refrigerio.

Tante persone hanno scelto Is Arutas, dove questa mattina il parcheggio più vicino alla spiaggia non aveva più stalli liberi.

Tanti ombrelloni e bagnanti anche a Putzu Idu e nelle spiagge di San Giovanni di Sinis.

Lasciati alle spalle i giorni più caldi, con temperature vicine ai 40°C, le attuali temperature tra attorno ai 30°C permettono di godere del mare.

La spiaggia di Putzu Idu nel primo pomeriggio

La spiaggia degli Scalini a San Giovanni di Sinis

Domenica, 25 giugno 2023

