Marrubiu

Ieri la visita del sindaco Luca Corrias all’Istituto comprensivo

Prima campanella del nuovo anno scolastico a Marrubiu, ma le famiglie ancora non sanno se potranno contare sul tempo pieno. Nei mesi scorsi diversi genitori degli alunni iscritti alla prima elementare – sostenuti dal Comune di Marrubiu – avevano presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, chiamando in causa Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale, Ufficio scolastico provinciale e Istituto comprensivo per la mancata attivazione del servizio. E proprio oggi è prevista un’udienza davanti al Tar, a Cagliari.

Ieri mattina intanto il sindaco Luca Corrias ha fatto visita all’Istituto comprensivo per augurare un felice ritorno in classe ad alunni e insegnanti. “Si riparte con un rinnovato entusiasmo e carichi di buoni propositi per il nuovo anno scolastico”, ha detto il Corrias. “Auspichiamo una piena collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Istituto comprensivo. Rivolgendo i saluti nelle classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, ho potuto apprezzare un sincera disponibilità degli insegnanti a farsi portatori di iniziative che promuovano i valori dell’ambiente, della storia, della cultura, della tradizione e delle attività del nostro territorio”.

“Questo stimola ancor più l’amministrazione comunale a proporre progetti e offrire il massimo supporto per la realizzazione di interventi che si sposino con il territorio”, ha aggiunto il sindaco. “L’amministrazione è al fianco delle famiglie nell’erogare i servizi educativi e di sostegno al diritto allo studio”.

“In particolare il Comune ha sostenuto le famiglie degli studenti in entrata nella richiesta dell’attivazione del servizio del tempo pieno nel plesso di Marrubiu”, ha confermato Luca Corrias. “Le istanze e gli interessi delle nostre famiglie sono oggi all’attenzione dei giudici del Tar Sardegna affinché si valuti l’attivazione di un servizio essenziale per i genitori e gli stessi bambini. Il Comune di Marrubiu garantisce un servizio mensa, di trasporto scolastico e spazi idonei a ospitare un refettorio. Tutti servizi che consentono una pronta e immediata attivazione del tempo pieno. Pertanto tuteleremo le famiglie in quelli che riteniamo interessi di tutta la nostra comunità”.