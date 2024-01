Prima butta la figlia di 5 anni dal balcone, poi tenta il suicidio. Arrestato.

È accaduto a Cinto Caomaggiore, in provincia Venezia. Un uomo ha gettato la sua bambina di 5 anni dal balcone di casa al primo piano, poi ha tentato il suicidio. La piccola, che non sembra essere in pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Treviso in codice rosso per un trauma cranico. L’uomo, separato dalla moglie, aveva con sè la bimba per le vacanze natalizie. Il tonfo delle cadute di padre e figlia ha svegliato i vicini, che hanno raccontato ai carabinieri che l’uomo “camminava nel giardino e pronunciava frasi sconnesse: non sembrava essere presente a se stesso”. Attualmente, illeso dalla caduta, è in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio.