Prigionieri delle auto parcheggiate dove capita, la rabbia di chi ha casa a Putzu Idu

San Vero Milis

L’assurda domenica di una lettrice: “Inutili gli appelli al Comune”

“Non siamo più padroni in casa nostra. Non possiamo più entrare né uscire a causa delle auto parcheggiate ovunque, nonostante il divieto di sosta”. Inizia così la lettera di una residente della borgata di Putzu Idu. Tra chiamate ai carabinieri e segnalazioni ai vigili e al Comune di San vero Milis cadute nel vuoto, le giornate al mare sono ormai all’insegna dell’esasperazione.

L’ultimo episodio risale a domenica scorsa, 30 luglio. “Di ritorno dalla spiaggia abbiamo trovato un’automobile in sosta al centro del nostro cancello, che non ci permetteva di entrare in casa né tanto meno di far uscire la nostra macchina”, racconta la lettrice. “Siamo dunque andati alla ricerca del proprietario dell’auto, senza successo”

I residenti si sono rivolti alle forze dell’ordine. “Dal momento che non c’era traccia dei vigili locali, abbiamo provveduto a chiamare i carabinieri”, continua. “Sul posto hanno preso atto della situazione, dandoci ragione e multando l’auto parcheggiata, dal momento che vige il divieto di sosta e la presenza del cancello impone di lasciare libero il passaggio ai residenti”.