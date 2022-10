Oristano

Mercoledì l’incontro a Tramatza. Protesta per gli indennizzi negati



Analisi dei principali problemi del comparto, dal prezzo del latte e degli altri prodotti per il 2023 ai rincari di materie prime, energia elettrica e carburanti. Riprende con questi argomenti la mobilitazione del Movimento dei pastori, che si ritroverà mercoledì 12 ottobre a Tramatza, alle 10.

“Questo è il momento per decidere se arrenderci ed abbandonare tutto”, ha detto Gianuario Falchi, uno dei portavoce del movimento, “oppure se è il momento di farci valere per portare avanti i nostri comparti come hanno fatto i nostri antenati, conservando così la nostra storia millenaria per far sì che anche i nostri figli possano continuare a seguire queste attività con dignità”.

Nell’assemblea di Tramatza si farà il punto sulla nuova Pac (la Politica agricola comune 2023-27) e sulle criticità rilevate dal comparto agro-pastorale nel Piano strategico nazionale (Pns) presentato dall’Italia alla Commissione europea lo scorso 30 settembre.

Si parlerà anche dell’esclusione di tante aziende sarde dagli aiuti eccezionali per i danni indiretti subiti in seguito al conflitto in Ucraina, per la lingua blu e gli incendi.

“Verranno proposte alcune azioni da intraprendere per tutelare il comparto agro-pastorale sardo”, conclude Falchi.

