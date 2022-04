Prezzi:Sassari e Olbia primato inflazione, +7% su base annua

(ANSA) - CAGLIARI, 20 APR - Sassari si conferma la città sarda dove i prezzi crescono di più su base annua. Lo afferma Adiconsum Sardegna che ha elaborato gli ultimi dati definitivi dell'inflazione diffusi dall'Istat. A marzo i prezzi al dettaglio sono cresciuti in media del 7% su base annua sia a Sassari che a Olbia-Tempio, mentre a Cagliari l'inflazione si ferma al 6,2%. Analizzando i vari comparti di spesa, emerge come il mese scorso i prezzi dei prodotti alimentari siano aumentati a Sassari del 7,6%, del 7,4% ad Olbia e del 5,2% a Cagliari.

Sul fronte dell'energia e dei trasporti è Olbia a detenere il primato, con tariffe di luce, gas e combustibili per la casa aumentate del 66,6% su base annua, mentre il comparto dei trasporti ha subito una accelerazione del +12,9%.

I listini dei ristoranti crescono del 6,6% a Sassari, contro il 2,4% di Olbia, mentre le tariffe delle strutture ricettive registrano forti aumenti in tutte e tre le città monitorate dall'Istat, con il record del +11,5% a Sassari.

"Temiamo ad aprile una nuova stangata per i consumatori della Sardegna, considerato che in regione prezzi e tariffe stanno continuando ad aumentare - commenta il presidente di Adiconsum Giorgio Vargiu - I listini dei carburanti hanno ripreso a salire in regione, e il 2 maggio scadrà la proroga del taglio delle accise disposto dal Governo, con una conseguente fiammata dei prezzi alla pompa e inevitabili conseguenze sui prezzi al dettaglio". (ANSA).



