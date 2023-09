Prezzi pazzi e famiglie in crisi, nel Cagliaritano discount come funghi: ne apriranno altri 7

Vendere frutta, verdura, carne, inscatolati e prodotti per la casa facendo business? È ancora possibile, a quanto pare, basta puntare sui discount. Con i prezzi della maggior parte dei prodotti ancora alle stelle, le famiglie fanno il “sacrificio” di rinunciare ai grandi marchi pur di riempire carrello e frigo. E tra Cagliari e hinterland va avanti l’assalto dei market che propongono gli stessi prodotti dei supermercati ma senza grandi marchi, salvo rare eccezioni, sugli scaffali. E così, mentre il 5 ottobre riapre in totale solitudine Conad nella Città Mercato di Pirri, con alle spalle la concorrenza del supermercato Lidl aperto da ormai un anno, vanno avanti senza sosta richieste di costruire discount ai Comuni e, in casi più avanzati, ruspe e operai.

Ne apriranno sette nei prossimi anni e, in più di un caso, i tempi saranno più stretti. Accanto al Parco Magico di Monserrato gli operai stanno lavorando sodo per finire il primo Eurospin del paese al posto di un campo abbandonato, con accanto campi da padel e calcio, un ristorante e cento parcheggi. A Quartucciu, quasi dietro il Carrefour, in via delle Serre, va avanti senza intoppi l’iter per costruire villette, una nuova strada e un altro Eurospin, immancabile tra le carte del progetto che ha già avuto il pieno via libera del Comune. Tornando su Cagliari, ok a un discount a Terramaini, un altro a Genneruxi accanto ai campi sportivi della Magnolia e carrelli e corsie potrebbero presto sorgere, a marchio Eurospin, in viale Monastir. E alla Fonsarda, con metri quadri in più rispetto a un anno fa, è già operativo un nuovo MD. Chiude il cerchio dei nuovi discount Quartu: in questo caso è un restyling con tanto di ampliamento tra via Marconi e via Giotto. E anche qui l’amministrazione comunale di turno ha detto sì ai privati perché, in cambio, realizzeranno un’area verde e uno svincolo stradale.