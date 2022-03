“Prezzi folli per acqua e cialde del caffè, per due giorni chiudo i miei distributori a Villasor”

Due distributori automatici di cibi e bevande a Villasor e Serramanna e una lavanderia automatica. Un bel business, quello creato da Michela Racis, 30enne sarda, che però sta andando a scontrarsi con gli aumenti folli dei prezzi e dei trasporti. Anche lei, ieri e oggi, ha deciso di chiudere le sue attività e scendere in piazza a protestare. Ed è lei ad aver creato, sui social, il tam tam che ha portato tanti suoi colleghi ad unirsi: “Volevamo unirci ai camionisti dallo scorso

Qualche esempio? Eccolo: “Sono aumentati i costi dei trasporti. Acqua e cialde di caffè costano di più, stanno per sostituire le palette e i bicchieri di plastica con quelli nuovi, fatti di carta e legno. Costeranno di più”, denuncia la Racis, “non ci rientro con i prezzi. La mia lavanderia lavora grazie all’energia e la bolletta è passata da 350 a mille euro. Costi insostenibili, tutti i cittadini dovrebbero unirsi alla protesta e scendere nelle piazze, come i sindaci. Quello di Serramanna è al nostro fianco, ci ha anche ospitati nell’aula del Comune. Non vogliamo i bonus, vogliamo che scendano i costi di benzina e luce”.

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

weekend ma le pizzerie avevano già fatto la spesa e avrebbero avuto ulteriori perdite. Denunciamo gli aumenti del gasolio, della luce e del gas e delle materie prime”.