Prezzi dei carburanti, nessuna irregolarità nei distributori dell’Oristanese

Oristano

La Guardia di finanza ha intensificato i controlli anche in provincia

Anche nell’Oristanese come tutte le altre province italiane la Guardia di finanza segue con attenzione l’andamento del prezzo dei carburanti per autotrazione.

Gli uomini del Comando provinciale di Oristano hanno effettuato controlli in diversi impianti nel territorio provinciale. Non sono state rilevate irregolarità nell’applicazione della nuova norma che disciplina il prezzo medio.

In quest’ultimo periodo le Fiamme gialle hanno intensificato i controlli in materia di trasparenza dei prezzi, a tutela dei cittadini. A livello nazionale nei primi 15 giorni di agosto sono stati complessivamente eseguiti 1.230 interventi (85 nei distributori delle autostrade, 1.145 su impianti della restante rete stradale).

Le attività di controllo hanno determinato la contestazione di 789 violazioni, di cui 363 per mancata esposizione dei prezzi o per l’applicazione di prezzi diversi da quelli esposti. A 426 gestori è stata contestata invece l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione del proprio listino all’Osservaprezzi carburanti, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.