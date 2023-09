Prezzi choc ovunque, il bel gesto di una donna di Mandas: "Regalo i libri delle scuole medie"

Mandas – “Regaliamo libri scolastici per le scuole medie”: la bella iniziativa di una cittadina che mette a disposizione manuali usati dentro a delle cassette, “spero possano servire ai vostri figli”. A pochi giorni dalla prima campanella che segnerà l’inizio ufficiale dell’anno scolastico 2023/24, tante famiglie sono già alle prese con l’acquisto di libri, penne e matite. Impossibile non notare gli aumenti, il caro vita risparmia nemmeno gli studenti. Con questo spirito Alessia Pisano ha allestito delle cassette di plastica con dei libri usati per le scuole medie. Formazione dell’obbligo, per la quale è necessario l’acquisto dei manuali a carico delle famiglie che, per i ragazzini della prima classe, supera anche abbondantemente 200 euro. Tanti i commenti di apprezzamento per l’iniziativa della donna, “che bel gesto, sempre un cuore d’oro” esprime una concittadina.

“Le belle iniziative” scrive il sindaco Umberto Oppus. Insomma, una pratica lodevole che potrebbe essere presa come esempio da altri cittadini o associazioni anche dei centri limitrofi. Certo, non è scontato poter trovare il titolo del testo adottato, generalmente vengono cambiati con molta frequenza dagli insegnanti, ma tentar non nuoce. Un piccolo ma grande aiuto in un momento di particolare difficoltà economica che accomuna tantissime famiglie.