E così, mentre le quotazioni del petrolio calano ma i prezzi di benzina e diesel non accennano a diminuire, i magistrati vogliono vederci chiaro e capire se c’è qualcuno e in che misura che in questa situazione di difficoltà per tutti specula ulteriormente, mettendo letteralmente in ginocchio le famiglie sarde. Titolari dell’inchiesta sono i sostituti procuratori competenti di reati finanziari e di truffe Daniele Caria, Enrico Lussu e Maria Virginia Boi, su decisione del procuratore facente funzioni Paolo de Angelis. Sarà il nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Cagliari a indagare, concentrandosi sui due fronti del caro carburante (il ministro della transizione ecologica Cingolani l’ha definito “una colossale truffa ai danni di famiglie e imprese”) e dell’aumento dei costi di pasta, pane e generi alimentari.

I magistrati del capoluogo hanno aperto un’inchiesta per fare chiarezza sull’incredibile incremento che tutte le merci hanno subito in questi giorni, a danno dei consumatori. Secondo Assoutenti, proprio a Cagliari viene venduta la pasta più cara d’Italia, con 4,7 euro al chilo, con il pericolo di nuovi aumenti dovuti al complicarsi della guerra fra Russia e Ucraina, con percentuali che possono schizzare ancora verso l’alto fino al 15 ma anche fino al 30%. Un fenomeno che la corsa all’accaparramento di questi giorni, con i supermercati letteralmente saccheggiati e gli scaffali svuotati dai beni di prima necessità, prima di tutto pasta e farina, rischia di ingigantire ancora di più.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail