Volano i prezzi a Cagliari, confermando quello che sa bene chi ogni giorno si avventura fra gli scaffali dei supermercati, e non solo, per fare la spesa. Secondo le ultime rilevazioni, i prezzi al consumo ad agosto rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, sono aumentati del +8,5%, così come era stato a luglio ma con uno 0,1% in più di aumento rispetto a 30 giorni fa. L’inflazione, dunque, rosicchia ancora certezze e denaro dei cagliaritani e conferma che a volare sono prima di tutto i prezzi delle bollette e poi quelli degli alimentari seguiti dai trasporti. Nello specifico, prodotti alimentari e bevande sono aumentate in un anno del 10,2%, le bollette (acqua, elettricità, combustibili) del 31,3%, arredamento del 7,5%, spese per la salute dell’1,8%, i trasporti del 10%, la ristorazione del 6,9%, spettacoli ed venti culturali del 2,4%, alcolici e tabacchi dell’1,4%.

Gli indici dei prezzi al consumo di agosto 2022, precisa l’Istat, sono stati elaborati tenendo conto delle limitazioni, differenziate a livello regionale, definite dalle normative nazionali e locali per contrastare la pandemia causata dal Covid-19. Il che significa che le rilevazioni non sono complete e che potrebbero essere persino peggiori di quanto comunicato.

L'articolo Prezzi choc, a Cagliari aumenti senza limiti: ad agosto +8,5%, volano bollette e spesa proviene da Casteddu On line.