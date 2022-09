Marrubiu

Grazie a un cantiere occupazionale finanziato dalla Regione

A Marrubiu via al cantiere ex Compau, finanziato dalla Regione per l’occupazione di soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali. Dopo tre anni in cooperativa, ritornano in Comune sette operai ex Compau che garantiranno pulizia, decoro e sicurezza del paese.

Sono tre le attività oggetto del cantiere: prevenzione incendi, prevenzione del dissesto idrogeologico, prevenzione diffondersi discariche abusive. Gli operai da subito si sono adoperati nella pulizia delle caditoie delle vie del paese e nella verifica delle cunette stradali nei punti più critici.

Si tratta di attività che rivestono un ruolo fondamentale in previsione della stagione autunnale.

“Ripongo la massima fiducia nel loro operato”, ha detto il sindaco Luca Corrias, “certo che il cantiere garantirà un servizio di costante monitoraggio del territorio. È stato inoltre raggiunto il grande traguardo del passaggio dall’assunzione in cooperativa all’assunzione diretta alle dipendenze del Comune di Marrubiu, tutelando in tal modo il livello occupazionale e il trattamento economico degli stessi. Un obiettivo dell’amministrazione comunale perseguito fin dall’insediamento per garantire i diritti dei lavoratori”.

Martedì, 13 settembre 2022

