Prevenzione incendi con 11 elicotteri. Uno sarà tutto l’anno a Fenosu

Prevenzione incendi con 11 elicotteri. Uno sarà tutto l’anno a Fenosu

Il presidente Solinas ha annunciato la firma del contratto per il triennio 2021-2023 La Regione Sardegna ha firmato il contratto per l’affidamento del servizio aereo di ricognizione, prevenzione e repressione degli incendi rurali e boschivi per il triennio 2021-2023: prevede l’impiego di undici elicotteri, uno dei quali avrà base fissa a Fenosu. “Ogni anno in Sardegna si ripropone con regolarità l’emergenza incendi”, ha detto il presidente della Regione Christian Solinas. “Un grave fenomeno , che rappresenta una vera e propria calamità per l’Isola e procura ingenti danni al patrimonio ambientale, ai beni e alle persone. Perciò, è indispensabile dotarsi dei mezzi necessari per la lotta antincendio, tra cui un’adeguata flotta aerea”. La gara è stata articolata in due lotti: uno per gli undici mezzi leggeri; l’altro per la prestazione del servizio aereo di spegnimento degli incendi con un elicottero pesante, previsto dal 1° luglio al 31 agosto.

“La novità più importante”, ha aggiunto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, “è lo schieramento per tutto l’anno di un elicottero, che svolgerà attività di protezione civile, nella base elicotteristica di Fenosu. Sarà in grado di intervenire in tutto il territorio regionale nell’ambito delle attività del Corpo forestale, in particolare nella lotta agli incendi boschivi, che si verificano anche al di fuori del periodo consueto”. “Lo schieramento degli altri elicotteri invece sarà progressivo, a partire da una dotazione minima di quattro mezzi, da maggio a ottobre”, ha aggiunto l’assessore, “fino allo schieramento massimo con i restanti sei mezzi, da giugno a settembre, periodo caratterizzato dalla forte presenza di incendi, sia in termini di numero che di superficie percorsa dal fuoco”.

La scelta di schierare gli elicotteri leggeri è legata alle caratteristiche dei velivoli, che consentono di operare in condizioni di forte vento, con una velocità a pieno carico (5 persone più il pilota) non inferiore a 180 km/h, un’autonomia di due ore e mezza e la possibilità di riempire d’acqua una benna da 900 litri. Le caratteristiche dell’elicottero pesante consentono invece di operare in condizioni di forte vento, con una velocità a pieno carico (15 persone più il pilota) non inferiore a 240 km/h, un’autonomia di 2 ore e mezza e un carico d’acqua di 4.000 litri. Martedì, 20 aprile 2021 L'articolo Prevenzione incendi con 11 elicotteri. Uno sarà tutto l’anno a Fenosu sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano