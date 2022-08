Stelo ha colto l’occasione anche per sottolineare “l’importanza della pubblicità delle informazioni indirizzate alla cittadinanza rispetto alle attività, in chiave preventiva, che ognuno può porre in essere per ridurre l’esposizione ai più comuni fenomeni di rischio”.

“Tutto questo”, ha evidenziato ancora il prefetto, “ci impone una cambio di passo, verso una programmazione in via ordinaria ed efficace del contrasto al dissesto e alla cura e manutenzione del territorio, guidata da una adeguata pianificazione”.

Secondo Stelo, la prevenzione “resta la via maestra per combattere i fenomeni estremi di cui questa stagione estiva, caratterizzata da temperature elevate, ma anche da repentini cambiamenti meteorologici, con rovesci e temporali di forte intensità, ci ha offerto uno spaccato”.

Via libera al nuovo piano provinciale per la gestione delle emergenze da rischio idraulico, idrogeologico e da eventi meteorologici avversi. Il documento è stato firmato nei giorni scorsi dal prefetto di Oristano, Fabrizio Stelo.

Il prefetto Fabrizio Stelo

Fonte: Link Oristano

