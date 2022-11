“Un grazie immenso al dottor Tito Sedda e alle dottoresse Marilena Muggianu, Laura Ariu e Elena Canu per la grande disponibilità e passione, per aver sostenuto col loro supporto e professionalità questi percorsi di sensibilizzazione alla prevenzione”, si legge in una nota dell’associazione. “Il Comune di Simaxis ha abbracciato con empatia ed entusiasmo il nostro progetto, dimostrando immensa sensibilità ed attenzione verso i bisogni delle sue cittadine. Un grazie all’impegno del Vice sindaco Marco Mottura, del Sindaco Giacomo Obinu e di tutto il suo staff tra cui Ignazia Sedda”.

Foto Le Belle Donne

Fonte: Link Oristano

