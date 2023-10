Prevenzione degli incendi, lezioni per i bimbi nei boschi: a Pula via al progetto “Scintilla”

Pula – Sensibilizzare i più giovani verso la prevenzione degli incendi: parte il progetto Scintilla, rivolto agli studenti delle scuole di Pula, ideato e organizzato dal CEAS Laguna di Nora con la collaborazione del Comune. Una piaga, quella degli incendi, che ogni anno semina morte e distruzione: centinaia di ettari in fumo, fauna e flora segnati irrimediabilmente dai roghi che, molto spesso, sono di origine dolosa. Per questo motivo è bene che tra tutti vi sia la consapevolezza dei rischi e dei pericoli che derivano dagli incendi e inculcare questa educazione anche nei bambini può rivelarsi la strategia migliore per “cambiare rotta”.

“L’obiettivo è quello di promuovere tra i bambini una cultura della sicurezza e prevenzione degli incendi, imparando a conoscere la chimica e la dinamica del fuoco, le norme di comportamento da adottare in caso di incendi in atto e quelle da adottare per non causarli” spiega il Comune.

Il progetto si svolge nell’ambito dell’iniziativa educativa “Incendi e cambiamenti climatici” fortemente voluta dalla RAS con il coordinamento dell’Agenzia Regionale Forestas e svolta dai Ceas della Rete Infeas.

Le attività didattiche proseguiranno nel bosco e coinvolgeranno anche cittadini adulti che saranno impegnati in uno workshop sulla cultura della prevenzione e la conoscenza dei rischi del proprio territorio e in una visita alla stazione AIB di Pula.