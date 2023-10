Prevenzione al femminile su quattro ruote, al via la raccolta fondi per il Camper della solidarietà

Un ambulatorio a quattro ruote, con strumentazioni mediche di ultimissima generazione e super tecnologiche per mammografia ed ecografia: per aiutare le donne a fare prevenzione, soprattutto quelle che abitano in zone lontane dagli ospedali e spesso rinunciano a farsi visitare, o quelle che non hanno la possibilità economica di farlo. Una sorta di prevenzione a domicilio, insomma, grazie a un obiettivo ambizioso: acquistare un Camper della prevenzione e metterlo in strada nel 2025, dopo aver raccolto i fondi necessari – circa 350mila euro – grazie a donazioni private e eventi di beneficenza a supporto dell’associazione “Abbracciamo un Sogno” presieduta da Maria Dolores Palmas.

Il progetto solidale è stato presentata questa mattina a Palazzo Doglio, a Cagliari. All’interno del camper ci sarà una sala di refertazione, la rampa d’accesso per le persone disabili, la connessione internet, un sistema di sanificazione e un defibrillatore: un vero e proprio ambulatorio della prevenzione ambulante, insomma, un modo per portare “a domicilio” prestazioni fondamentali per la salute delle donne, ha sottolineato Rita Loffredo, fondatrice del comitato Sardegna in Rosa che promuove il progetto con il supporto di Forte Village, Palazzo Doglio, Summer Mode e altri partner.

Domenico Bagalà, director of special projects del gruppo Forte Village, ricordando un precedente progetto grazie al quale era stato acquistato un mammografo digitale in 3D donato, e già operativo, all’ospedale oncologico Businco di Cagliari, ha elencato gli eventi che accompagneranno la campagna di sensibilizzazione alle nuove donazioni per l’acquisto del camper con tutte le nuove attrezzature. Il 22 ottobre alle 10 parte dal Forte Village “La Camminata in Rosa” di 5 chilometri. La partecipazione prevede un contributo di 25 euro e “include il bracciale in argento ‘Legami’ della collezione di gioielli solidali Summer Mode”, ha spiegato la cofondatrice del brand Eliana Costante. Il 25 sarà la volta de “La Giornata in Rosa”: due gli appuntamenti a Palazzo Doglio, alle 17.30 il talk “La prevenzione non ha età”, alle 19 aperitivo solidale nella elegante e suggestiva Corte Doglio. Verrà lanciata in questa occasione la “Lotteria Solidale”, in programma fino al 30 aprile: 125 i premi in palio, tra cui un soggiorno di due notti al Forte Village, e numerosi gift voucher per trattamenti benessere, cene, abbigliamento e accessori: la vendita di circa 20mila biglietti a 2 euro e 50 l’uno permetterà di raccogliere 50mila euro. Il 5 novembre, sempre di domenica, via al torneo di padel, maschile e femminile allo

SportLife Padel Club a Su Planu: con 30 euro, iscrizione al torneo, focaccia e bibita. Infine, in programma, con data da definire, una giornata dedicata alla prevenzione a Palazzo Doglio, con visite senologiche gratuite.

I partner della raccolta fondi, patrocinata dal Rotary Distretto 2080 e del Rotaract Club Cagliari, contribuiranno attivamente al raggiungimento dell’obiettivo con numerose altre iniziative, per esempio devolvendo parte degli incassi nei rispettivi punti vendita.

Le donazioni volontarie possono essere effettuate attraverso il conto IT57G0306909606100000187345 (intestato a Costruiamo Sogni Coop Sociale)