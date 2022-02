La donna ha dato in escandescenze, i carabinieri hanno fatto arrivare l'ambulanza del 118

CARBONIA. Pretende di riscuotere anticipatamente la pensione all’ufficio postale e davanti al dovuto rifiuto degli impiegati, dà in escandescenze e danneggia due dispositivi per il pagamento elettronico. Devono intervenire i carabinieri e la donna di 49 anni, titolare di una pensione di invalidità, viene affidata al personale del 118 che, dato il suo forte stato di agitazione, la trasporta non senza problemi all’ospedale Sirai per le cure del caso. La donna, che ha precedenti giudiziari, è stata deferita in stato di libertà per danneggiamento. È accaduto alle Poste di via Santa Caterina. Come accertato dai carabinieri, la quarantanovenne pretendeva di riscuotere la pensione in anticipo per presunte importanti esigenze personali. Quando il per-sonale postale le ha fatto presente che non era possibile accontentarla, ha cominciato a inveire e agitarsi, costringendo gli impiegati a chiamare i carabinieri. (l.on)