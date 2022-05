Nessuna delle due presunte vittime si si sono costituita parte civile in avvio di dibattimento. Il processo era fissato per l'esame delle parti offese, ma la compagna del calciatore non ha potuto presentarsi in aula. È stata cosi sentita solo la madre che ha confermato le tensioni e le presunte violenze che l'ex giocatore, difeso dall'avvocato Stefano Murgia, avrebbe compiuto nei confronti della figlia. Il tutto - secondo la testimone - ruotava sempre sulla richiesta di soldi da parte dell'imputato. I fatti contestati dal pubblico ministero Gilberto Ganassi risalgono all'estate del 2020 e sarebbero proseguiti sino all'estate scorsa, quando l'ex giocatore avrebbe messo a soqquadro la villetta di Costa Rei dove viveva con la compagna. A far scattare la reazione sarebbe stata la gelosia. Il processo proseguirà il 4 novembre. (ANSA).

Fonte: La Nuova Sardegna https://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2022/05/02/news/presunti-maltrattamenti-al-via-il-processo-per-l-ex-giocatore-del-cagliari-1.41413649

