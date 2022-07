Presunta violenza sessuale su una minore, 40enne arrestato - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 14 LUG - Un uomo di 40 anni è stato arrestato ieri a tarda notte in Ogliastra per una presunta violenza sessuale nei confronti di una minore avvenuta in una località costiera del centro Sardegna. L'arresto è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Lanusei dopo che la giovanissima in serata ha fatto ricorso alle cure mediche nell'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei dove ha raccontato l'accaduto.

La notizia è stata anticipata dai quotidiani sardi e confermata all'ANSA degli inquirenti.

Le dichiarazioni della ragazza e il racconto dei familiari hanno consentito di individuare subito il presunto responsabile della violenza. Le indagini degli investigatori si sono protratte fino a tarda notte quando hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, nei confronti del quale poco dopo sono scattate le manette.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la ragazzina avrebbe trascorso parte della giornata al mare con l'uomo, una persona molto vicino alla sua famiglia. Non è chiaro dove sia avvenuta la violenza, ma la ragazza è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. E' stata ritrovata in stato confusionale in una via del paese costiero dove vive e accompagnata dal 118 all'ospedale di Lanusei per le visite del caso.

Mentre la ragazzina arrivava al Pronto soccorso gli investigatori coordinati dal magistrato inquirente sono andati nell'abitazione del presunto responsabile e lo hanno ascoltato.

A tarda notte la la Procura di Lanusei ne ha disposto l'arresto per violenza sessuale. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna