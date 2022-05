Nel corso del suo intervento, il dottor Curreli non ha nascosto le carenze dell’Oncologia di Oristano, a partire dai pochi oncologi in servizio. “Abbiamo bisogno di più personale”, ha ribadito Maria Delogu, “Oristano merita un’Oncologia di livello”.

Si è parlato dello sportello dei diritti dei malati oncologici, delle novità sulla diagnosi e sulle terapie oncologiche nel corso di un convegno promosso lo scorso sabato a Oristano da Komunque Donne. L’incontro, molto partecipato, si è svolto in due sessioni. Nella prima parte, in collaborazione con l’Università di Cagliari, si è parlato in particolare della diagnosi. Komunque Donne e la facoltà di Medicina di Cagliari sono legate da un gemellaggio, reso possibile grazie alla disponibilità del radiologo Luca Saba, preside della facoltà.

Uno sportello per informare i malati oncologici sui propri diritti. Spera di aprirlo presto al reparto di Oncologia del San Martino di Oristano l’associazione Komunque Donne. “Abbiamo ricevuto il beneplacito da parte del dottor Luigi Curreli, direttore facente funzioni della Struttura complessa di Oncologia di Oristano”, ha detto Maria Delogu, presidente dell’associazione di volontariato di aiuto per le donne con tumore al seno. Un altro sportello lo sta aprendo a Cagliari il gruppo Abbracciamoci un sogno. Entrambi sono legati a un progetto regionale comune e i volontari hanno dovuto seguire un percorso formativo. “Ci rivolgiamo a tutti i pazienti dell’Oncologia”, ha precisato Delogu, “tutti hanno uguali diritti”.

Foto Komunque Donne

Il dottor Michele Porcu, radiologo dell’Aou di Cagliari, si è soffermato sulle nuove tecnologie in radiologia, che permettono di capire prima se il paziente ha un tumore e dello sviluppo dell’intelligenza artificiale in questo campo. La dottoressa Cinzia Casu ha invece approfondito i problemi mascellari da carcinoma mammario, evidenziando come alcune lesioni della bocca siano spesso legate al tumore alla mammella. La stessa Casu ha sottolineato che alcuni farmaci utilizzati per varie metastasi possono creare problemi a livello mascellare e ha spiegato come si possono curare le lesioni della bocca, specialmente quelle di origine tumorale, con terapie molto semplici, attraverso l’utilizzo di macchinari adatti.

L’anatomopatologo e docente universitario Pierpaolo Coni, insieme alla dottoressa Alessandra Scano, si è invece concentrato sulla predisposizione genetica al tumore della mammella, indicando come in alcuni casi sia opportuno sottoporsi a controlli più efficaci.

Nella seconda parte del convegno, ospitato nelle sale dell’Hospitalis Sancti Antoni, è intervenuta la dottoressa Gianna Meconcelli, medico specializzata in ortodonzia, in agopuntura tradizionale cinese e in agopuntura auricolare, presidente del Gruppo di studio di Agopuntura e Terapie naturali. “La dottoressa Meconcelli”, riferisce la presidente di Komunque Donne Maria Delogu, “ha spiegato come l’agopuntura può aiutare quando si hanno effetti collaterali dalla chemioterapia. Ha sottolineato più volte che non si tratta di magia e che questa può essere solo una terapia aggiuntiva, che non va nella maniera più assoluta a sostituire le terapie tradizionali”.

“Nel corso della conferenza il dottor Curreli dell’Oncologia del San Martino l’ha invitata a collaborare con l’Oncologia”, ha detto ancora Delogu, “sarebbe una grande opportunità per Oristano, che diventerebbe il primo centro in Sardegna ad avere un medico agopuntore in Oncologia. La disponibilità è arrivata anche dal direttore sanitario dell’Asl di Oristano, il dottor Antonio Maria Pinna, anche lui presente in sala”.