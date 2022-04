“Fondamentale”, ha aggiunto l’assessora Pili, “il confronto e la condivisione tra istituzioni, a beneficio delle nostre comunità, della loro autonomia energetica e per l’abbattimento del costo dell’energia per le famiglie e per le imprese. Si tratta di fondi del pnrr la cui modalità di gestione è stata definita la settimana scorsa tra la commissione energia della conferenza delle regioni e il Ministero della transizione ecologica titolare della misura”.

“Un’occasione di confronto e approfondimento su un tema, ha detto l’assessora Pili, particolarmente caro alla Giunta Regionale, impegnata in un serrato confronti con il Governo proprio sui temi energetici e sul futuro dell’energia in Sardegna”.

Ai piccoli Comuni sardi arriveranno presto 140 milioni di euro per l’abbattimento dei costi energetici per famiglie e imprese. L’annuncio è venuto dall’assessora Anita Pili, ad Arborea, nel corso del confronto pubblico organizzato dal Comune e da altri enti e associazioni sul tema delle comunità energetiche.

