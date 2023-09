Preso dai carabinieri per strada con tre magliette rubate

Cagliari

Furto in un negozio in centro

Processo in Tribunale questa mattina per un disoccupato di 42 anni che ieri aveva rubato tre polo di marca da un negozio in centro, a Cagliari.

L’uomo è uscito dal negozio di abbigliamento nel largo Carlo Felice con la merce, senza pagare, e si è allontanato a piedi. Ma era stato notato dal personale, che ha segnalato il furto con una telefonata al 112.

Una pattuglia di carabinieri ha intercettato ladro e magliette (valore intorno ai 270 euro) in una strada vicina. L’uomo – senza fissa dimora e già coinvolto in altre vicende giudiziarie – ha passato la notte in una camera di sicurezza in via Nuoro, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per oggi.

