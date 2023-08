Preso a bastonate e poi bruciato per pura gelosia: l’assurda morte di un 80enne in Sardegna. Il presunto assassino, fermato nella notte dalla Polizia, è un uomo di 48 anni: sarebbe dunque vicino alla risoluzione il giallo di Piandanna, a Sassari, dove ieri era stato ritrovato il cadavere di un uomo dietro un cespuglio. La vittima è l’anziano Nicola Pasquarelli, nato a Ittiri ma da tempo trapiantato a Sassari. Sono stati gli esperti della Polizia Scientifica a capire che il suo corpo era stato bruciato. L’uomo fermato al centro delle indagini è Antonio Fiori, 48 anni. Che seondo le accuse sarebbe poi andato a casa del morto per rubare carte e bancomat. Ma il movente dell’omicidio sarebbe proprio la gelosia. A scoprire il cadavere è stata una donna.