Presidente Mattarella arrivato ad Alghero per le vacanze - Sardegna

Poco dopo le 16 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all'aeroporto militare di Fertilia per trascorrere una decina di giorni di vacanza in Sardegna. Dopo l'atterraggio dell'aereo di Stato, un Airbus A-319, il Capo dello Stato e il suo staff sono stati accolti dal comandante dello scalo militare, Domenico Cecco, dalla prefetta di Sassari, Paola Dessì, e dal sindaco di Alghero Mario Conoci.

Dal "Riviera del Corallo", il corteo presidenziale si è poi spostato in direzione Alghero, dove Mattarella viene ospitato nella foresteria dell'Aeronautica militare all'interno del Parco di Porto Conte. Saranno dieci giorni - si parla di una sua ripartenza il 21 - all'insegna del relax tra mare, con qualche possibile gita in barca, ed eventuali viste a musei o beni culturali della zona. Non sono previsti, per ora, impegni istituzionali.

L'anno scorso Mattarella aveva seguito la messa di Ferragosto nella cattedrale di Santa Maria e non è escluso che ci ritorni anche quest'anno. Le istituzioni locali hanno proposto alcune possibili escursioni ora al vaglio dello staff del Quirinale. Il presidente, che nel 2021 rimase molto colpito dall'accoglienza e dal calore di Alghero oltreché dalle sue bellezze, potrebbe visitare il Museo archeologico, il Nuraghe Palmavera, la Necropoli di Anghelu Ruju e il faro di Capo Caccia, mentre sembra tramontata la partecipazione alla discesa dei Candelieri a Sassari.

Intanto in città tutto è pronto per l'accoglienza. L'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha deciso di omaggiare Mattarella realizzando, su autorizzazione dell'Anas e di Porto Conte, una mega aiuola fiorata tricolore all'interno di una rotatoria lungo la strada tra l'aeroporto militare e la foresteria.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna