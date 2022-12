A Uta i cittadini abbelliscono gli spazi pubblici allestendo dei presepi di vicinato. Sabato scorso è stato inaugurato il presepe in via Is Carrubeddas, un’iniziativa da parte delle volontarie cittadine Lorella Cadoni, Rosanna Podda e Rita Meloni, che hanno deciso di allestire e addobbare uno spartitraffico nell’area pubblica. Le volontarie, aiutate da tanti cittadini che hanno deciso di aderire all’iniziativa offrendo il loro contributo, sono orgogliose per aver avuto modo di ricevere l’apprezzamento da parte di tanti cittadini che si recano sul posto per ammirare il presepe e scattare fotografie. Anche in via Milano si rinnova l’iniziativa dei residenti che con Raffaela Pani riproducono la natività in un’area verde adiacente le abitazioni sempre ricca di grande fascino.

Il sindaco Giacomo Porcu ringrazia pubblicamente i suoi concittadini: “Sono esempi di partecipazione e impegno civico davvero apprezzate da tutta la comunità. Per sostenere e favorire queste belle iniziative e favorirle in tante altre parti del paese lo scorso anno abbiamo deliberato in Giunta delle semplici linee guida per queste importanti iniziative che, oltre che migliorare il decoro del paese, accrescono lo spirito di socialità”. Il Consigliere delegato al Verde pubblico, Graziano Meloni, aggiunge: “Sono lodevoli iniziative da parte di coscienziosi cittadini che attraverso la loro opera riescono a far respirare a tutti quanti l’atmosfera natalizia e allo stesso tempo abbelliscono il paese creando spirito di gruppo e senso di appartenenza alla comunità. L’auspicio è che tali iniziative possano essere da esempio. Complimenti alle volontarie”.

L'articolo Presepi nelle aiuole, a Uta i cittadini abbelliscono il paese: “Più decoro e felicità” proviene da Casteddu On line.