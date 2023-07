Presentato ad Ales l’ecosistema di innovazione rurale dell’Alta Marmilla

Ales

Lanciato il progetto Ruralab

La sede dell’Unione di Comuni Alta Marmilla di Ales è stata teatro della conferenza di lancio di Ruralab, l’ecosistema di innovazione rurale dell’Alta Marmilla. Nel corso dell’incontro si è parlato del progetto e del suo percorso di sviluppo, passando poi all’illustrazione di tutte le attività di supporto al territorio dell’Alta Marmilla da implementate nel prossimo futuro.

Erano presenti i rappresentanti dell’Unione di Comuni Alta Marmilla, dell’Ufficio Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna, di Sardegna Ricerche, del Consorzio Due Giare e della rete di imprese coinvolte nel programma.

“Credo che il progetto Ruralab sia davvero una chiave di volta per consentire al territorio di innescare processi di sviluppo locale”, ha affermato Lino Zedda, Consorzio Due Giare. “Auspico che questo processo duri nel tempo per poter raggiungere l’obiettivo e sono convinto anche che sarà una grande opportunità che il nostro territorio non può perdere”.

Tra i relatori sono intervenuti anche Giovanni Pizzochero di Avanzi Società Benefit e Davide Agazzi di From, esperti nello sviluppo locale in contesti urbani, periurbani e rurali. Durante l’evento hanno condiviso con il pubblico preziose conoscenze e modelli di intervento territoriale che possono rappresentare ottimi spunti per l’innovazione dei vari territori coinvolti e/o interessati.

Ruralab è il Living Lab realizzato negli spazi di Baressa e Villa Verde, nato per favorire l’innovazione e accogliere potenziali innovatori nel territorio dell’Alta Marmilla. L’obiettivo del progetto è quello di stimolare l’innovazione nel territorio, supportando imprese e progetti innovativi per inserirli in un ecosistema locale e regionale.

È un progetto dell’Unione di Comuni Alta Marmilla, realizzato con il supporto della Regione Sardegna e Sardegna Ricerche e implementato da una rete di imprese partner, composta da Apply Consulting, Fca Consulting e Abinsula, che da più di 10 anni lavorano nei territori per stimolare lo sviluppo tecnologico, economico e sociale della Sardegna.

Il prossimo evento in calendario sarà martedì 18 luglio, alle ore 17 nella sede del Consorzio Due Giare a Baressa, in via Roma, 2.

Domenica, 9 luglio 2023