Cabras Ieri sera in occasione della prima serata del Festival letterario dell’archeologia Un involucro di prestigio per contenere un tesoro ancora più prezioso: le statue dei Giganti di Mont’e Prama. “L’intero complesso, che noi vogliamo ricomporre”, ha precisato ieri il sindaco di Cabras, Andrea Abis, durante la presentazione della facciata della sala dei Giganti, in occasione dell’apertura del Festival letterario dell’archeologia per la manifestazione “L’Isola dei Giganti – Un viaggio lungo tremila anni”. “Abbiamo messo in piedi una sala, uno scrigno autonomo rispetto al grande contenuto, al grande tesoro del complesso di Mont’e Praama”, ha commentato il sindaco, ricordando il tema richiesto agli architetti che hanno realizzato i fregi: il popolo di Mont’e Prama che da 3000 anni si muove verso noi. “Allegorie, simboli dell’acqua, del mare, dell’ignoto, dei campi”, ha descritto l’opera il sindaco, parlando di una “operazione di forte contestualizzazione con il territorio”. “Siamo molto soddisfatti di questo lavoro”, “ha spiegato Abis, che poi ha aggiunto: “Dopo un lungo periodo di lavoro intenso, prima per la progettazione e poi per l’esecuzione del cantiere, la nuova ala del Museo civico sta diventando una realtà, visibile in tutta la sua bellezza”.  L’idea dietro la facciata della nuova sala dei Giganti è stata spiegata dai due architetti che l’hanno progettata, Renata Fianna e Walter Dejana: “Utilizzare la tecnica scultorea realizzata da Costantino Nivola: il sand-casting, in grado di plasmare poeticamente il cemento attraverso la colata – casting – del fluido su una forma di sabbia – sand -, reinterpretata e trasformata da tecnica scultorea in struttura dell’edificio”. Nelle intenzioni dei due architetti anche l’ispirazione alla Sardegna e all’artigianalità. “Il progetto si intitola Tra il silenzio e la luce”, ha spiegato l’architetto Fiamma, “e vuol mettere in relazione il mistero che avvolge le sculture con il desiderio di conoscenza che ne deriva. La facciata è fatta di buio e di luce”. “Si tratta di un progetto di grande importanza perché riguarda la nostra identità culturale, realizzato anche grazie alla sapiente opera strategica della Fondazione Mont’e Prama. I musei sono preposti a preservare e mettere in luce il patrimonio identitario e oggi vediamo nascere una nuova ala di un museo che assolve al meglio questa funzione, assicurando uno dei diritti fondamentali dell’uomo, quello di garantire l’accesso alla cultura”, ha commentato la sopraintendente Monica Stochino, che insieme al sindaco di Cabras e ai due architetti ha presentato la facciata della struttura.

