Oristano

Primi seri problemi di assembramenti e caos al centro vaccinale di Oristano, negli uffici del servizio di Igiene pubblica in via Carducci, e prime segnalazioni di disagi per gli utenti. “Qualcuno in fila ha chiamato anche i vigili”, spiega una persona in attesa che arriva da un paese della provincia.

I problemi maggiori, come hanno spiegato gli utenti, sono legati alla compresenza di persone registrate nel portale e altre che si presentano liberamente: “Fanno entrare sei persone con la prenotazione e sei senza prenotazione”, denuncia una accompagnatrice in attesa, “ma non si capisce quale criterio venga utilizzato per chiamare chi ha la prenotazione”.

Continua a leggere su OristanoNoi.

Lunedì, 25 luglio 2022