“Alcune iniziative in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio sono ora in cantiere e saranno definite a breve”, annuncia la consigliera Loredana Ledda.

“Ringrazio l’associazione Le belle donne, l’Avis e i medici Antonello Gallus e Tito Sedda per la disponibilità e per il grande servizio offerto alla comunità di Marrubiu. Il loro è un gesto di solidarietà e sensibilità”, commenta il sindaco Luca Corrias. “Quello in programma domani sarà il primo di una serie di incontri mirati a promuovere il diritto alla salute e la prevenzione”.

Sarà una giornata di prevenzione ma dovrà anche sensibilizzare la cittadinanza sul tumore al seno, che colpisce un numero crescente di donne. E sono già una trentina quelle che hanno aderito allo screening senologico gratuito, in programma a Marrubiu domani – sabato 23 aprile – dalle 9 alle 12.30 nella sede dell’Avis, in piazza Mazzini.

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/04/22/prenditi-cura-di-te-visite-a-marrubiu-contro-il-tumore-al-seno/

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail