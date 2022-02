Cagliari

Operazione dei carabinieri

Non ci ha pensato due volte: quando si è sentita dire che per 450 euro mensili avrebbe potuto prendere in affitto un appartamento di 160 metri quadri e con vista mare, ha versato la caparra di 900 euro, senza neppure effettuare un sopralluogo. Peccato che fosse un imbroglio, scoperto solo dopo e per il quale è scattata una denuncia dei carabinieri.

La vicenda è cominciata lo scorso 14 novembre, con la querela presentata da una donna rumena di 33 anni, residente a Selargius. La donna ha raccontato di aver pubblicato un annuncio su un sito internet per la ricerca di un appartamento da prendere in affitto. E’ stata contattata telefonicamente da un uomo che si è qualificato come un dipendente pubblico e le ha proposto un immobile da locare con regolare contratto nel quartiere Sant’Elia di Cagliari: un appartamento molto grande e con vista mare. La donna ha pensato a un grande affare. E ha versato subito la caparra su un conto corrente. Era, invece, un grande imbroglio. Non c’era nessun appartamento con vista mare.

I carabinieri della Stazione Villanova di Cagliari, in collaborazione con quelli della Stazione di Taranto principale, a conclusione di un’attività investigativa congiunta, sono risaliti all’intestataria del conto corrente. Si tratta di una casalinga di Taranto, di 29 anni, con precedenti denunce a carico, alle quali si è aggiunta anche quest’ultima: dovrà rispondere di truffa aggravata.

Ora i carabinieri stanno cercando di risalire anche al telefonista.

