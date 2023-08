Prende il treno per Cagliari, un cucciolo parte per sbaglio da Siliqua: lo riconoscete?

Prende il treno per Cagliari, un cucciolo è partito per sbaglio questa mattina intorno alle 8,40. Il Comune avvisa: “Chiunque abbia notizie sui proprietari del cane, è pregato di rivolgersi alla Polizia locale, chiamando al numero 0781 7801218 – 219”. Un insolito viaggiatore è stato notato sul convoglio diretto al capoluogo sardo: solo e un po’ impaurito, sicuramente è uscito da casa e, vagabondando per le vie del paese, è giunto sino alla stazione dei treni. Inconsapevole della meta che avrebbe raggiunto, ha oltrepassato le porte aperte di un vagone e si è accomodato innanzi ai viaggiatori che hanno subito allertato le autorità competenti. Preso incarico dagli agenti della Polfer, anche il Comune di Siliqua si è attivato per restituire il quattro zampe ai proprietari e ha lanciato un appello attraverso la pagina Facebook.