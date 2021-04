Prende il Covid in ospedale, ora lotta in Rianimazione a Sassari

Maria Carmina, 76 anni, fa parte di quel gruppo di pazienti rimasti contagiati nel focolaio scoppiato al “Mastino” di Bosa

SASSARI. «Non piangere, non morirò». Erano le 6.30 del mattino di martedì 30 marzo quando Piergiovanna ha visto e sentito sua mamma per l’ultima volta in videochiamata, prima che un casco la trasferisse in un mondo di suoni ovattati, di solitudine e di paura. «Da quel momento vivo con l’ansia e attendo ogni giorno la solita ora, a fine mattinata, quando gli angeli della Rianimazione di Sassari mi chiamano al telefono e mi dicono come sta mia madre». Maria Carmina, 76 anni, fa parte di quel gruppo di pazienti rimasti contagiati nel focolaio Covid scoppiato all’ospedale “Mastino” di Bosa. Uno di quei pazienti è morto, lei è in condizioni molto gravi e gli altri sono stati trasferiti nei vari reparti Covid della Sardegna.

