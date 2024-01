Cagliari

Sette operatori dei vigili del fuoco, con due mezzi, al lavoro per spegnere le fiamme

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio all’interno di una scuola in disuso in via Abruzzi, nel quartiere di San Michele, a Cagliari.

Le fiamme hanno coinvolto il piano terra della struttura. Fortunatamente non risultano coinvolte persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due automezzi e sette operatori, che hanno circoscritto e spento il rogo.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area e della struttura, al termine delle quali i vigili del fuoco daranno il via agli accertamenti per stabilire le cause.

Nel luogo dell’incendio anche la Polizia di Stato e e Polizia locale di Cagliari.