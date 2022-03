Attimi di terrore in via Lamarmora a Cagliari, dove nel pomeriggio un panificio ha preso fuoco mettendo a rischio tutti gli appartamenti sovrastanti e rendendo necessario l’intervento in forze dei pompieri, che hanno invece evitato il propagarsi delle fiamme scongiurando un bilancio ben più pesante.

Alle 16:30 circa, la sala operativa 115 dei Vigili del Fuoco che ha ricevuto le segnalazioni ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari con un APS, altre due squadre di supporto della sede centrale di viale Guglielmo Marconi con un’autobotte e un autofurgone ARA per il ricambio degli autorespiratori.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che si sono propagate all’interno della struttura evitando il coinvolgimento degli appartamenti sovrastanti.

Al termine delle operazioni di spegnimento hanno messo in sicurezza la struttura e avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Sul posto anche l’ufficiale di guardia per ulteriori verifiche e accertamenti e la polizia locale..

