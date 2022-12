Prende forma, lentamente, la nuova Sulcitana a 4 corsie da Cagliari sino a Pula. E non potrebbe essere più lentamente, visto che il progetto era partito nel lontano 1998. Però ora le quattro corsie si vedono e ci sono tutti i presupposti, dopo il Covid, che il cantiere termini i lavori per la prossima estate. Resterà lo scoglio del tratto Giorgino-Macchiareddu, quello dei tanti incidenti mortali, che resterà stretto e a due sole corsie. Ma a giudicare dalla foto di oggi dell’ex assessore Giacomo Mallus, a Macchiareddu la grande opera sta venendo finalmente alla luce e sarà una grande svolta per la viabilità sarda. In una arteria che collega Cagliari con la Saras, la più grande raffineria del Mediterraneo, col Forte Village, con le bellissime coste di santa Margherita e Chia. Una statale, la 195, che come ha ricordato nei giorni scorsi il sindaco Walter Cabasino su Casteddu Online, soprattutto d’estate è tra le più trafficate dell’Isola. E allora fate presto, se potete, per la sicurezza di tanti automobilisti e per la memoria di tante famiglie che hanno perso parenti nell’attuale strada “maledetta”.

