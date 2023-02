Prende dagli scaffali utensili da elettricista ma evita la cassa: denunciato per furto

Cagliari

Bloccato dalla vigilanza fino all’arrivo dei carabinieri

È uscito dal centro commerciale senza pagare, ma il personale di sicurezza l’aveva notato e l’ha bloccato fino all’arrivo dei carabinieri. Inevitabile la denuncia per furto aggravato per un uomo di Muravera, 58 anni, incensurato.

È accaduto ieri nel punto vendita Tecnomat di via San Giorgio, ad Assemini.

L’uomo intorno alle 13 di ieri è entrato nel negozio ed ha incominciato a girare tra gli scaffali, scegliendo utensileria varia da elettricista, per un valore complessivo di circa 108 euro. Prima di uscire, però, non è passato per le casse.

Il personale addetto al controllo l’ha fermato nel parcheggio ed ha atteso l’arrivo dei carabinieri della stazione radiomobile di Cagliari, dopo una telefonata al 112.

Tutta la merce è stata recuperata e restituita al negozio.

