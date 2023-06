Premio letterario nazionale “Forum Traiani”, la giuria ha scelto i tre vincitori

Fordongianus

Menzioni d’onore allo scrittore Gavino Ledda e alla poetessa scomparsa Sophie De Mello Breyner Andresen

Il premio letterario nazionale “Forum Traiani” di Fordongianus ha i suoi vincitori: hanno trionfato con le loro opere Daria de Pellegrini, Paolo Valesio e Francesco Ottonello. La giuria ha voluto rendere omaggio – con una menzione d’onore – a Gavino Ledda e alla poetessa portoghese Sophie De Mello Breyner Andresen.

Tre le categorie proposte quest’anno. Primo posto nella sezione narrativa, dopo la selezione iniziale e l’inserimento nella cinquina finale, per “La bambina sul davanzale” di Daria De Pellegrini (Brioschi Editore, Milano). Nata a Falcade, in provincia di Belluno, l’autrice di diversi romanzi e racconti ha vinto in passato il Gran Giallo Città di Cattolica e il Premio nazionale letteratura per l’infanzia “Sardegna”. Secondo posto per “C’è stato forse un tempo. La storia dell’amore fra Nino e Bettina Caponnetto” di Massimo Caponnetto (Edizioni Piagge, Firenze). Il libro terzo classificato è “Notturno barocco. Il tesoro di Caffarelli”, di Domenico Sapio (Colonnese Editore, Napoli).

Nella sezione dedicata alla poesia, premiato il bolognese Paolo Valesio con “Il testimone e l’idiota” (La Nave di Teseo, Milano). Professore emerito all’Università di Columbia a New York, Valesio ha esordito alla fine degli anni Settanta come narratore e poeta. Ha vinto il Premio San Vito e il Premio speciale della Giuria al Premio letterario Camaiore. Secondo posto per “Tempo d’opera” di Alberto Toni (Il Ramo e la Foglia Edizioni, Roma) e terzo per “Avrei voluto scarnire il vento” di Grazia Frisina (Compagnia dei Santi Bevitori, Pistoia) .

Per quanto riguarda la saggistica il primo posto lo ottiene Francesco Ottonello con l’opera “Franco Buffoni un classico contemporaneo. Eros, scientia, traduzione” (Pensa Multimedia Editore, Lecce). Ottonello ha pubblicato articoli e recensioni per riviste di settore, ha coordinato un convegno su Pasolini, al quale ha dedicato anche una monografia. Il suo principale ambito di ricerca verte sulla ricezione greca e latina nella letteratura italiana. Secondo gradino del podio per “Storia della malaria in Italia” di Gilberto Corbellini (Carocci Editore, Roma) e terzo per “Rapsodie del tempo. Culti cosmici e fughe dal mondo nella sapienza antica” di Alessandro Mazzucchelli e Marco Bracali (Delphi Edizioni).

La premiazione si svolgerà il 6 agosto nel suggestivo sito archeologico d’età romana di Forum Traiani. “Sarà un momento importante per tutto il territorio. Celebreremo la cultura, valorizzata anche grazie al supporto di una giuria tecnica di altissima qualità e un comitato scientifico di alto profilo”, ha commentato Mario Zedda, presidente del Premio e dell’associazione culturale Premio letterario nazionale Forum Traiani.

La giuria presieduta da Massimo Onofri era composta da Giovanna Caltagirone, Carla Del Vais, Monica Farnetti, Marella Giovannelli, Marco Manotta e Mario Lucio Marras, con il supporto del Comitato scientifico formato da Giuliana Adamo, Pierpaolo Antonello, Patrizia Farinelli, Davide Luglio, Federica Pedriali, Bruno Pischedda, Jeffrey Schnapp, Mario Sechi e Dusica Todorovic.

Menzioni d’onore, come accennato, a due importanti nomi del mondo letterario: lo scrittore Gavino Ledda e la poetessa Sophie De Mello Breyner Andresen, scomparsa nel 2004 ma riscoperta e apprezzata anche nel nostro Paese.