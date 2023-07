Premio Corecom 'Gianni Massa' a scuola di Quartu e 3 cronisti - Sardegna

Il tema della transizione ecologica e dell'informazione sviluppato attraverso una piattaforma di web radio dagli studenti della scuola Primo Levi di Quartu Sant'Elena e affrontato dagli articoli dei giornalisti Eleonora Bullegas, Michela Columbu e Fausto Egidio Piu. È la terza edizione del Premio "Gianni Massa" organizzato dal Corecom Sardegna diviso nelle sezioni giornalismo, scuola e università.

Questa mattina in Consiglio regionale la cerimonia di consegna delle targhe agli studenti della scuola quartese e ai tre giornalisti, vincitori ex aequo, alla presenza del presidente dell'Assemblea sarda Michele Pais, del presidente del Corecom Sergio Nuvoli e del presidente dell'ordine dei giornalisti Francesco Birocchi.

"È una delle iniziative del Comitato per favorire l'educazione ai media - spiega Nuvoli - l'uso responsabile dei mezzi di comunicazione, la conoscenza, la capacità di analisi e di interpretazione critica dei linguaggi, dei contenuti e dei messaggi trasmessi. Pensiamo che la memoria di uno dei più grandi giornalisti sardi si conservi anche invitando le giovani generazioni ad imitarne lo spirito critico e l'onestà intellettuale".

Per le sezioni giornalismo e università il premio consiste in una somma di 2mila euro, mentre per la sezione scuola ci sono in palio 3mila euro, che vanno alla scuola Primo Levi per l'acquisto di materiali o servizi aventi natura educativo-formativa destinati ai vincitori.

