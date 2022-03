Anche per questa edizione, la dodicesima, sono stati numerosi i progetti fotografici in gara. I curatori del BìFoto ancora una volta hanno scelto un tema dal repertorio cantautorale italiano e che, nell’edizione post Covid-19, vuole celebrare ciò che abbiamo di più prezioso: la nostra esistenza.

I parametri di giudizio per la selezione dei tre vincitori sono stati la forza del racconto, l’originalità del lavoro svolto, la qualità artistica delle immagini e, soprattutto, l’attinenza delle immagini con il tema scelto, che quest’anno prende in prestito le parole di Alessandro Mannarino: “Vivere la vita è una cosa veramente grossa / c’è tutto il mondo tra la culla e la fossa. (…) / E adesso vivi… / Esci di casa! Sorridi! Respira forte! Sei vivo!”

Aldo Feroce, con il progetto “Il palazzo dei destini incrociati”; Paola Gallo Balma, con “C’eravamo tanto amati”; Emanuela Cherchi con “Nyctalopie”: ecco i tre vincitori del Premio BìFoto 2022. Come ogni anno, il contest fotografico esporrà i loro lavori al “BìFoto – Festival della fotografia in Sardegna”, accanto a grandi nomi della fotografia nazionale e internazionale.

“C’eravamo tanto amati”, di Paola Gallo Balma

“Il palazzo dei destini incrociati”, di Aldo Feroce

Fonte: Link Oristano

