Premiata la giovane sarda che ha criticato Chiara Ferragni: "Per sentirsi liberi non serve pubblicare foto nudi"

Giulietta Dedola, l’11enne di origini sarde che critico’ Chiara Ferragni per la foto di nudo pubblicata su Instagram, ha ricevuto oggi a Roma il premio “Amico del consumatore”, assegnato dal Codacons per il coraggio e l’attività di denuncia sociale in tema di uso dei social network.

Nel corso del suo intervento Giulietta, sollecitata dal conduttore TV Gianni Ippoliti, ha spiegato i motivi della sua critica a Chiara Ferragni aggiungendo alcune considerazioni e spiegando che “per sentirsi liberi non serve pubblicare le foto del proprio corpo nudo sui social network. Ma soprattutto, chi davvero si sente libero non ha necessità di dirlo a tutti sui social, e può vivere in maniera più intima e autentica la propria libertà”.

Affermazioni che hanno raccolto una ovazione dal pubblico presente in sala, che ha premiato la lucidità della ragazza , che a soli 11 anni dimostra più saggezza di tanti influencer con milioni di follower.

Nel corso della premiazione è stato inoltre sollevato il problema del profilo di Giulietta chiuso da Instagram per il mancato rispetto dei limiti di età, a differenza dei profili dei figli minorenni di influencer e personaggi noti, verso i quali stranamente Instagram non ha adottato alcun provvedimento.