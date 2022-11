“Sono spesso duro nelle esternazioni verso chi è preposto ad assicurare i servizi”, ha detto ancora il sindaco, riferendosi alla sua intenzione di rivolgersi alla Prefettura, “ma quando meritano, è giusto ringraziarli. Come ho detto più volte, l’attivazione dei servizi nella Casa della Salute non era una battaglia di Laconi, ma di una realtà minore e marginale”.

“Andrà definito il tipo di attività che potranno essere svolte”, ha commentato il sindaco di Laconi, Salvatore Angiolas, che parla di “rinnovata fiducia in un territorio che attendeva da tempo il giusto riconoscimento di un diritto che sembrava un miraggio. Manca ancora l’aspetto amministrativo, per il pagamento dei prelievi, ma c’è soddisfazione per i passi avanti effettuati”.

Salvatore Argiolas

Fonte: Link Oristano

